Fabricio Vidal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Vidal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabricio Vidal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabricio Vidal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabricio Vidal 20 Mart 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Fabricio Nicolás Vidal Piñeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabricio Vidal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Fabricio Vidal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo B futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fabricio Vidal'nin Atletico River Plate Montevideo B ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabricio Vidal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabricio Vidal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabricio Vidal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabricio Vidal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında River Plate B

Fabricio Vidal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabricio Vidal şuan Atletico River Plate Montevideo B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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