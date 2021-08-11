Facebook aşı karşıtı Instagram ve Facebook hesapları siliyor!

Tüm dünya koronavirüs ile mücadele için aşı olun çağrısı yaparken, bu mücadelenin önüne geçmeye çalışan gruplarda ortaya çıkıyor. Konuyla ilgi yaptırım hakkına sahip olan otoriteler aşı karşıtları ile mücadele etmekten çekinmiyor ve gerekli tedbirler alınıyor.

Gelen yeni habere göre Facebook, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Özellikle de Hindistan, ABD ve Latin Amerika'yı hedef alan bir grup aşı karşıtının hesabının kapatıldığını açıkladı.

FACEBOOK VE İNSTAGRAM HESAPLARI KAPATILDI

Aşı karşıtlarının yanlış bilgiyi yaymak için her türlü yola başvurdukları da eklendi. Facebook, konuya ilişkin son raporunda, Rusya merkezli AdNow adlı bir şirkete ait influencer pazarlama ajansı Fazze'nin, söz konusu ağ ile bağlantılarının olduğunu söyledi. Yapılan incelemelerle, söz konusu yanlış bilgi kampanyasına dahil olan 65 Facebook hesabı ile 243 Instagram hesabı kapatıldı.

Aşı karşıtlarının "influencer" olarak bilinen etki alanı yüksek, çok takipçili kullanıcılarla da işbirliği yapmaya çalıştığı belirtildi.

AŞININ MAYMUNA ÇEVİRDİĞİNİ İDDİA ETTİLER

Facebook yaptığı açıklamada, aşı karşıtlarının ne tarz saçmalıklarla insanları kandırmaya çalıştığını da ifşa etti. Aşı karşıtları, AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının insanları maymuna çevirdiğini söyleyerek, bu konuyla ilgili montaj görüntüler oluşturdukları gösterildi. Bununla kalmayıp AstraZeneca'nın hiçbir bilimsel gerçekliği olmayan sayısız yanlış bilginin Instagram ve Facebook'ta yayılmasını sağlamaya çalıştığı da ortaya çıktı. Facebook yönetimi, sosyal medya fenomenlerinin de dahil olduğu iki yalan haber dalgasının yaşandığını ve bu iki dalganın da bertaraf edildiğini söyledi.

Facebook tarafından yapılan açıklamalarda, aşı karşıtı kampanyalara dahil olan facebook kullanıcılarının bizzat uyarıldıkları ifade edildi. Özellikle de sosyal medya fenomenleri ile doğrudan iletişime geçen Facebook yetkilileri, böyle yalan haberlere inanılmaması gerektiğini, yapılan bilimsel araştırmaların incelenmesi gerektiğini söylediler.