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  3. Fahiş fiyat artışlarının sorumlusu olarak gösteriliyorlar! 5 büyük zincir market için yaptırım yolda! Savunmaları her şeyi ortaya çıkaracak

Fahiş fiyat artışlarının sorumlusu olarak gösteriliyorlar! 5 büyük zincir market için yaptırım yolda! Savunmaları her şeyi ortaya çıkaracak

Zincir marketlerde yaşanan fahiş fiyat artışları sonrası Rekabet Kurulu'nun geçtiğimiz yıl başlattığı soruşturmada sona gelinirken kurulun beş zincir marketin savunmasını almayı planladığı ifade edildi. Raportörler, ise rekabet ihlaline karşı yaptırım uygulanmasını talep ediyor.

Fahiş fiyat artışlarının sorumlusu olarak gösteriliyorlar! 5 büyük zincir market için yaptırım yolda! Savunmaları her şeyi ortaya çıkaracak

Türkiye'de vatandaşların en büyük sorunları arasında temel gıda ürünlerine gelen fahiş yüksek fiyat artışları yer alıyor. Vatandaşlar bu konuda dertlerini anlatırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da "Böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım, bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz” diyerek hükümetin adım atacağının sinyallerini vermişti. 

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Ticaret Bakanlığı, 81 ilde marketlerde ve hallerde denetim yaparken hükümet, üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik her türlü tedbiri almak amacıyla geçen yıl Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturmuştu.

Fahiş fiyat artışlarının sorumlusu olarak gösteriliyorlar! 5 büyük zincir market için yaptırım yolda! Savunmaları her şeyi ortaya çıkaracak

RAPOR HAZIRLANDI

Öte yandan Rekabet Kurumu'nun hazırladığı hızlı tüketim malları perakendeciliği sektör incelmesi ön raporunda, 5 zincir marketin sektörde toplam pazar payının arttığının altı çizilerek, bu kapsamda çalışmalar yürütülmesi önerildi. Ayrıca "alıcı gücün kötüye kullanılmaması garanti altına alınmalı" tespitinde bulunuldu.

Fahiş fiyat artışlarının sorumlusu olarak gösteriliyorlar! 5 büyük zincir market için yaptırım yolda! Savunmaları her şeyi ortaya çıkaracak

SORUŞTURMADA SONA GELİNDİ

Ayrıca, Rekabet Kurulu'nun aralarında zincir marketlerin de yer aldığı 29 teşebbüs hakkında rekabeti ihlal edip etmediklerini belirlemek için başlattığı soruşturmada da sona gelindi. Perakende zincir marketlerin sözlü savunmalarının 26 Ekim'de alınması planlandığı ifade ediliyor.

Bunun yanında Kurul tarafından koronavirüs pandemisinin başlamasının ardından gıda fiyatlarında yaşanan fiyat artışlarının arz zincirindeki piyasa aksaklıklarına karşı uyarılar yapıldı. 

Fahiş fiyat artışlarının sorumlusu olarak gösteriliyorlar! 5 büyük zincir market için yaptırım yolda! Savunmaları her şeyi ortaya çıkaracak

SAVUNMALARI ALINACAK KARAR VERİLECEK

Alınan bilgiye göre raportörler eldeki belgelere, analizlere dayanarak rekabet ihlali olduğunu iddia ederek idari para cezası talep ediyor. Alınacak savunmaların ardından kararın  28 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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