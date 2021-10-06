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  3. Fahiş fiyatlara bir darbe daha! O ürünlerin satışı yapılamayacak

Fahiş fiyatlara bir darbe daha! O ürünlerin satışı yapılamayacak

Marketlerin pahalı gıda ve fahiş fiyat uygulamalarına yönelik her gün yeni bir önlem alınıyor. Yeni düzenlemeye göre süpermarketler bazı ürünleri raflarına koyamayacak.

Fahiş fiyatlara bir darbe daha! O ürünlerin satışı yapılamayacak

AK Parti, fahiş fiyat yükseltmelerini önlemek amacıyla daha önce gündeme düşen perakende düzenlemesini gerçekleştirmek istiyor. Düzenlemede dört aşama bulunacak. Bu aşamalar e-ticaret, zincir market, küçük esnaf ve vatandaşa ucuz ürün ulaştırma evrelerinden oluşacak.

Kurulacak zincir marketlerin ABD'de olduğu gibi otoyol kenarlarında yapılması planlanıyor. Şu anda mahalle aralarında yer alan mevcut marketlerin ise korunacağı belirtiliyor. E-ticaret alanında iş yapacakların bazı alanlarda vergi vermemesi de yeni getirilecek düzenlemeler arasında.

Fahiş fiyatlara bir darbe daha! O ürünlerin satışı yapılamayacak

AK PARTİ GRUBUYLA BİR ARAYA GELİNDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birkaç gün önce Tarım Kredi Kooperatif marketlerinden alışveriş yapmıştı. Bu marketlerin sayısının çoğaltılacağını da alışveriş sırasında müjdelemişti. Bu gelişmenin üzerine Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Meclis'e gelerek AK Parti grup yöneticileriyle bir araya geldi. 

Fahiş fiyatlara bir darbe daha! O ürünlerin satışı yapılamayacak

KOZMETİK VE KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE YASAK

Tarım kooperatiflerinin market sayısının çoğaltılmasına odaklanılırken diğer taraftan da yapılacak perakende düzenlemesiyle vatandaşların ucuz ürünle buluşması amaçlanıyor. Yapılacak düzenlemede tartışılan diğer bir konu da bin metrekareden küçük olan zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinin satışına yasak getirilmesi. 

Fahiş fiyatlara bir darbe daha! O ürünlerin satışı yapılamayacak

SÜPERMARKET OMBUDSMANLIĞI GELİYOR

Süpermarket Ombudsmanlığı da gerçekleşecek çalışma kapsamında değerlendirilmeye alındı. Bu şekilde büyük zincir marketler pazardaki güçlerini tedarikçilere karşı kötü kullanamayacak ve serbest piyasa sistemine aykırı olarak haksız kazanç sağlayamayacak. Perakendeciler ve tedarikçiler aralarında tedarik sözleşmeleri düzenleyecekler.

Fahiş fiyatlara bir darbe daha! O ürünlerin satışı yapılamayacak

Mevzuata uygun şekilde pazarlama maliyetleri ve raftan çıkarma işlemleri gerçekleştirilecek. Mevzuatın uygulanmaması durumlarında devreye süpermarket ombudsmanı girecek. Soruşturma ve ceza süreçleri ombudsman tarafından yönetilecek.

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