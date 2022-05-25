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Fahiş kira fiyatlarına yeni düzenleme! Kiracı korunacak, mağduriyetler giderilecek

İstanbul başta olmak üzere birçok kiralık evlerin fiyatlarının fahiş şekilde artırılması sonrası harekete geçen hükümet düzenleme için kolları sıvadı. Buna göre sosyal konut yapımı artıracak, vatandaşların konutlara erişiminin kolaylaşması sağlanacak, fırsatçılara karşı kiracıların korunması konusunda adımlar atılacak.

Fahiş kira fiyatlarına yeni düzenleme! Kiracı korunacak, mağduriyetler giderilecek

Türkiye'de önemli sorunlar arasında kiralık evlerin fiyatlarında yaşanan artış yer alıyor. Birçok ev sahibi türlü bahaneler ile kiracılarından yüksek fiyat talep ediyor, bazıları ise evlerini yabancılara satıyor. Yabancı ev sahipleri ise kiracıya bildirimde bulunmadan vatandaşların evden çıkmasını isteyerek mağduriyetleri artıyor. Yaşanan bu durumları vatandaşların fazlasıyla dile getirmesi sonrası hükümet bu konuda adımlarını hızlandırmaya başladı.

Fahiş kira fiyatlarına yeni düzenleme! Kiracı korunacak, mağduriyetler giderilecek

FIRSATÇILARA KARŞI ADIM ATILACAK

Hürriyet'in haberine göre  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda ortak çalışma yürütüyor. Böylece piyasalardaki fırsatçılığa karşı çözüm bulunması, il bazında piyasaların incelenmesi ve belirlenen oranların üzerinde kira fiyatı artışı yapanlara yaptırım uygulanması amaçlanıyor. 

Fahiş kira fiyatlarına yeni düzenleme! Kiracı korunacak, mağduriyetler giderilecek

KONUT ÜRETİMİ ARTIRILACAK

Döviz kurunda yaşanan artış sonrası artan inşaat maliyetlerinin düşürülmesi ve konut üretiminin artırılması ile vatandaşların konut alması hedefleniyor. Bu doğrultuda vatandaşlara fiyatının üzerinde ev kiralayanlara müdahale edilecek. 

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDEKİ FİYATLAR İNCELENECEK

Öte yandan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere öncelik verilecek. Yapılacak yeni evlerin bölgedeki fiyatlarına göre fiyatlar yeniden belirlenecek. 

KİRACILAR KORUNACAK

Özellikle ev sahiplerinin tadilat veya çeşitli bahaneler öne sürerek kiracıyı evden çıkarması önlenecek. Düzenlemeye aykırı hareket edenlere karşı para cezası uygulanacak.

Fahiş kira fiyatlarına yeni düzenleme! Kiracı korunacak, mağduriyetler giderilecek

DÜZENLEMENİN AYRINTILARINI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Sektörden ve sahadan gelen görüşlerin ardından son şekil verilerek kampanyaya dönüştürülecek düzenlemenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kamuoyuyla paylaşacak.

ÜÇ BAKANLIK ARTAN KİRALAR İÇİN TOPLANDI

Artan Kira fiyatlarını kontrol altına almak için hükümet nezdine çalışmalar da hızlandırıldı. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için dün akşam saatlerinde bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı binasında gerçekleşen toplantıya, Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bakan yardımcısı düzeyinde katılım sağlandı. Kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüldüğü toplantıda, Ticaret Bakanlığı ve TBMM’den ilgililerin hazır bulunduğu da kaydedildi.

{TITLE_STRIP}Hükümet kira artışları için harekete geçti! Bakan Kurum başkanlığındaki toplantıya üst düzey temsilciler katılacak

{TITLE_STRIP}Vatandaşların şikayeti sonrası üç bakanlık devreye girdi! Fahiş kira fiyat artışları için harekete geçildi

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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