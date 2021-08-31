Fahrettin Çakan kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arsında yerini aldı. İşte Fahrettin Çakan ile ilgili bilgiler...

FAHRETTİN ÇAKAN KİMDİR, NERELİ?

Nereli olduğu bilinmeyen Fahrettin Çakan, 5 Mart 1953 doğmuştur. Bursa'da Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeliği ile Fan Kulüp başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev almıştır. Kayhan Pide'nin sahibi Fahrettin Çakan, sağdaki Demokrat Parti geleneğinden sol kesime geçen isim oldu. Porsche arabası ve sıra dışı yaşantısı ile şehrin renkli simalarından biri olarak tanınmıştır.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir kanser tedavisi gören Fahrettin Çakan, 68 yaşında hayatını kaybetti.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Fahrettin Çakan'ın evli olup olmadığıyla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.