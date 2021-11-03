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  3. Farah Zeynep Abdullah karantinada aşka geldi! DJ Artz ile romantik pozunu paylaştı! "İlk kavgada arşivlenir"

Farah Zeynep Abdullah karantinada aşka geldi! DJ Artz ile romantik pozunu paylaştı! "İlk kavgada arşivlenir"

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi DJ Artz ile romantik bir pozunu paylaşması üzerine sevgilisinin "İlk kavgada arşivlenir" yorumu yapması dikkatlerden kaçmadı.

Farah Zeynep Abdullah karantinada aşka geldi! DJ Artz ile romantik pozunu paylaştı! "İlk kavgada arşivlenir"

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde izleyici karşısına çıkan ve Bergen filminde başrolü oynayacağı öğrenilen güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurdu. Karantinada aşka gelen oyuncu, sosyal medya hesabından sevgilisiyle bir pozunu paylaştı.

Farah Zeynep Abdullah karantinada aşka geldi! DJ Artz ile romantik pozunu paylaştı! İlk kavgada arşivlenir

"ÇALDIĞIN O KALBİ YERİNE KOY"

Bergen filminin setine koronavirüse yakalandığı için ara vermek zorunda kalan Farah Zeynep Abdullah, ir süredir birlikte olduğu müzisyen DJ Artz ile çektirdiği kareyi 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'dan "Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen" sözlerini yazarak paylaştı.

Farah Zeynep Abdullah karantinada aşka geldi! DJ Artz ile romantik pozunu paylaştı! İlk kavgada arşivlenir

Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sevgilisinin paylaşımına sessiz kalamayan DJ Artz ise "İlk kavgada arşivlenir" yorumunu yaptı.

DJ ARTZ KİMDİR?

Türkiye’nin en iyi müzik prodüktörlerinden olan DJ Artz'ın gerçek adı Efe Çelik'tir. Çoğunlukla Ezhel ve Bugy ile yaptığı çalışmalar ile tanınmaktadır. Old School Reggae, Trap ve Anadolu sesiyle birleşen Boom-Bap tarzı ile Türkiye’de birçok sanatçıya katkıda bulundu.

{TITLE_STRIP}Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi kim? Dj Artz kimdir, nereli, kaç yaşında? Gerçek adı ne?

Farah Zeynep Abdullah karantinada aşka geldi! DJ Artz ile romantik pozunu paylaştı! İlk kavgada arşivlenir

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