Fares Ayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fares Ayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fares Ayed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fares Ayed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fares Ayed 21 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fares Ayed Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fares Ayed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC U23 futbol takımında oynamaktadır. Damac FC U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Fares Ayed'nin Damac FC U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fares Ayed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fares Ayed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fares Ayed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fares Ayed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fares Ayed şuan Damac FC U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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