Rayan Mansour Al Qahtani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayan Mansour Al Qahtani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rayan Mansour Al Qahtani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rayan Mansour Al Qahtani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rayan Mansour Al Qahtani 30 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rayan Mansour Al Qahtani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rayan Mansour Al Qahtani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC U23 futbol takımında oynamaktadır. Damac FC U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Rayan Mansour Al Qahtani'nin Damac FC U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rayan Mansour Al Qahtani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rayan Mansour Al Qahtani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rayan Mansour Al Qahtani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rayan Mansour Al Qahtani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rayan Mansour Al Qahtani şuan Damac FC U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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