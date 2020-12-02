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  3. Faslı futbolcu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti

Faslı futbolcu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti

Bir dönem Çaykur Rizespor'da forma giyen Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti.

Faslı futbolcu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti

Son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Faslı stoper Abarhoun 31 yaşında hayatını kaybetti. Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle;

"Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun’un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun’a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."  

MOHAMED ABARHOUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

3 Mayıs 1989 doğumlu olan Abarhoun, Fas'ın Tétouan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Süper Lig'den Çaykur Rizespor'da forma giyen Faslı futbolcu, henüz 31 yaşındaydı. Stoper mevkisinde görev alan Mohamed Abarhoun, Rizespor ile 36 maça çıktı. 

Mohamed Abarhoun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mohamed Abarhoun neden öldü, ne kanseriydi?Mohamed Abarhoun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mohamed Abarhoun neden öldü, ne kanseriydi?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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