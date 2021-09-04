Aşk Mantık İntikam 11. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izleSedat'la evlenen Nalan neler yaşayacak? İşte Camdaki Kız'ın merakla beklenen fragmanı ve fotoğrafları! 9 Eylül'de Kanal D'deArka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 16. sezon ne zaman?Hadise, Deniz Akkaya'nın hakkında attığı "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddiası karşısında sessizliğini bozdu! "Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin"Fatih Altaylı'dan gündeme bomba gibi düşen yazı! Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'i Türkiye'ye verecekSon dakika | TSK'dan Gara bölgesine hava harekatı: 7 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hâle getirildiİlhan Şen'in sevgilisi kim? Pınar Gülkapan kimdir, nereli, kaç yaşında?Rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı! Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen'in sevgilisi bakın kimmişSON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı'ndan 6 Eylül hazırlığı: Güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı!TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'na 4N1K'nın Yaprak'ı Gözde Mutluer dahil oluyor!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Fatih Altaylı'dan gündeme bomba gibi düşen yazı! Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'i Türkiye'ye verecek

Fatih Altaylı'dan gündeme bomba gibi düşen yazı! Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'i Türkiye'ye verecek

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'de yakalanan iki Birleşik Arap Emirlikleri ajanın ülkelerine iadesi karşılığında Sedat Peker'in Türkiye'ye verileceğini iddia etti.

Fatih Altaylı'dan gündeme bomba gibi düşen yazı! Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'i Türkiye'ye verecek

Suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı bulunan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker'in Türkiye'ye iade edileceği öne sürüldü. Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı bugün yayımlanan köşe yazısında, kamu geçmişi olan birinin kendisinin aradığını belirterek bu kişinin Türkiye ile  Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeniden başlayan ilişkiler ve Sedat Peker hakkında ifadeler kullandığını kaydetti.

Fatih Altaylı'dan gündeme bomba gibi düşen yazı! Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'i Türkiye'ye iade edecek

Fatih Altaylı köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Dün, iktidara yakın ve kamu geçmişi bulunan bir isim aradı. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye’nin yeniden başlayan ve hızla samimileşen ilişkilerinden söz etti ve şunu söyledi:

'Türkiye Sedat Peker’i Emirliklerden getirmek için uğraşıyor. Bunun için de geçmişte Türkiye’de yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri ajanlarını koz olarak kullanmak istiyor. İki ajanın Emirliklere iadesi karşılığında Sedat Peker’in Türkiye’ye verilmesi teklifinde bulundular.'

Ben de hemen sordum.

“Emirlikler ne yanıt verdi buna?”

Şimdilik yanıt vermemişler. Ama Türkiye yanıtın olumlu olma olasılığını yüksek görüyormuş.

Bana göre Türkiye’nin takas talebi doğru olabilir.

Ama BAE’nin Peker’i bu kadar kolay vereceğini pek zannetmem."

Fatih Altaylı'dan gündeme bomba gibi düşen yazı! Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'i Türkiye'ye iade edecek

{TITLE_STRIP}Bıçaklı kavganın ardından gözaltına alındı! Ayşegül Çınar'ın Sedat Peker itirafı herkesi şaşırttı!

{TITLE_STRIP}Son dakika | Bakan Soylu, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkladı: Şu an milletvekili değil

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT