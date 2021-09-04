Fatih Altaylı'dan gündeme bomba gibi düşen yazı! Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'i Türkiye'ye verecek

Suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı bulunan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker'in Türkiye'ye iade edileceği öne sürüldü. Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı bugün yayımlanan köşe yazısında, kamu geçmişi olan birinin kendisinin aradığını belirterek bu kişinin Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeniden başlayan ilişkiler ve Sedat Peker hakkında ifadeler kullandığını kaydetti.

Fatih Altaylı köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Dün, iktidara yakın ve kamu geçmişi bulunan bir isim aradı. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye’nin yeniden başlayan ve hızla samimileşen ilişkilerinden söz etti ve şunu söyledi:

'Türkiye Sedat Peker’i Emirliklerden getirmek için uğraşıyor. Bunun için de geçmişte Türkiye’de yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri ajanlarını koz olarak kullanmak istiyor. İki ajanın Emirliklere iadesi karşılığında Sedat Peker’in Türkiye’ye verilmesi teklifinde bulundular.'

Ben de hemen sordum.

“Emirlikler ne yanıt verdi buna?”

Şimdilik yanıt vermemişler. Ama Türkiye yanıtın olumlu olma olasılığını yüksek görüyormuş.

Bana göre Türkiye’nin takas talebi doğru olabilir.

Ama BAE’nin Peker’i bu kadar kolay vereceğini pek zannetmem."

Bıçaklı kavganın ardından gözaltına alındı! Ayşegül Çınar'ın Sedat Peker itirafı herkesi şaşırttı!

Son dakika | Bakan Soylu, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkladı: Şu an milletvekili değil