Fatih Portakal'dan İYİ Partilileri çıldırtan yorum! 'Yanar döner bir parti zaten'

İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararını önceki günkü Sözcü TV Ana Haber canlı yayınında değerlendiren Fatih Portakal, "Bakmayın siz Meral Akşener'e filan. İki gün sonra o zaten dönüş yapacak. O şimdi pazarlık masasına eli güçlü oturmak için isimler sunuyor. CHP'yi oturtmak için isimler sunuyor." demişti.

Portakal'ın henüz bu sözleri partililer tarafından hazmedilememişken İYİ Parti ve Meral Akşener için sarf ettiği ağır sözlerine bir yenisini daha ekledi.

"Hep diyorum zaten yanar döner bir parti"

Fatih Portakal'ın konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti'ye hiç kimse de güvenmez. Hiç kimse de gitmez. Zaten hep diyorum zaten yanar döner bir partiden bahsediyorum. Güvenmiyorum İYİ Parti'ye de. O 81 il kararına da çok fazla itibar etmiyorum. İletişim yolu bulacaklardır diye tahmin ediyorum."

"Küstahlık, hadsizlik ve kompleks dolu..."

Portakal'ın bu sözlerine sosyal medyadan yanıt veren İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise, ünlü gazeteciye "Küstahlık, hadsizlik ve kompleks dolu bir siyaset mühendisliği çabasıdır" ifadelerini kullandı.

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"Biz bu filmi seçimlerden önce de gördük"

"Basın, ifade ve düşünce özgürlüğü tamam. Eleştiri karşısında eleştiriye tahammül de siyasi sorumluluğun parçasıdır. O da tamam. Aşağıdaki video ise küstahlık, hadsizlik ve kompleks dolu bir siyaset mühendisliği çabasıdır. Biz bu filmi seçimlerden önce de gördük."

"Mesleki ahlak yoksunu bu zat..."

"Ekranda kamusal bir görev yerine getirdiğini unutup dönemsel kariyer planlaması yapan bu hadsiz İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i , yöneticilerini, teşkilatlarını, oy veren seçmenini aşağılama cüreti göstermiştir. Mesleki ahlak yoksunu bu zat bizim nazarımızda şerefli basınımızın bir mensubu değil siyaseti dizayn etmeye çalışan bir aparattır."

Kaynak: İnternethaber