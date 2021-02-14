Yarıyıl tatilinin ardından kademeli yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandıMHP lideri Bahçeli: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacakFatih Terim'den gizli taktik geldi! Oyuncularına ağırlıklı pres dediKar tipisi görüş açısını yok etti! İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldıEbola salgını geri döndü! Tam 4 kişi...18 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni kırtasiye ürünleri!14 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik iç çamaşırsız pozlarıyla gündem oldu!Google'den Sevgililer Gününe özel doodle!Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya romantik hediye!
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fatih Terim'den gizli taktik geldi! Oyuncularına ağırlıklı pres dedi

Fatih Terim'den gizli taktik geldi! Oyuncularına ağırlıklı pres dedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü çalışma öncesi Galatasaraylı futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Terim, "Presle başlayıp golü erken bulmak önemli" dedi.

Fatih Terim'den gizli taktik geldi! Oyuncularına ağırlıklı pres dedi

Tecrübeli teknik direktör kupa maçının kendileri için ders olması gerektiğini öne sürerek, maça kararlılıkla başlamaları gerektiğini ifade etti. Terim, "Presle başlayıp golü erken bulmak önemli. Kasımpaşa'nın direncini ne kadar erken kırarsak işimiz o kadar kolay olur. Kupa maçındaki rehaveti istemiyorum. Bu ligde dikkate alınmayacak bir takım yok." ifadelerini kullandı.

KADRODAKİ EKSİKLER CAN SIKIYOR

Galatasaray'da Arda ve Oğulcan cezası, Halil, Feghouli ve Saracchi ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek olması karşılaşma öncesi can sıkıyor. Planlamaya göre hazırlıklar tamamlandı. Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı idman ile tamamladı ve kampa girdi...

Fatih Terim'den gizli taktik geldi! Oyuncularına ağırlıklı pres dedi

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT