Fatih Terim'den gizli taktik geldi! Oyuncularına ağırlıklı pres dedi

Tecrübeli teknik direktör kupa maçının kendileri için ders olması gerektiğini öne sürerek, maça kararlılıkla başlamaları gerektiğini ifade etti. Terim, "Presle başlayıp golü erken bulmak önemli. Kasımpaşa'nın direncini ne kadar erken kırarsak işimiz o kadar kolay olur. Kupa maçındaki rehaveti istemiyorum. Bu ligde dikkate alınmayacak bir takım yok." ifadelerini kullandı.

KADRODAKİ EKSİKLER CAN SIKIYOR

Galatasaray'da Arda ve Oğulcan cezası, Halil, Feghouli ve Saracchi ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek olması karşılaşma öncesi can sıkıyor. Planlamaya göre hazırlıklar tamamlandı. Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı idman ile tamamladı ve kampa girdi...