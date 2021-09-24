Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı Maaşları, ve İş İlanları

Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı görev tanımı nedir, Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı ne iş yapar, Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı Tanımı;

İş yerleri kesilmesi gereken faturalarını keser alacak ve verecekleri takip eder.

Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı Maaşları

Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okul mezunu olması gerekiyor.

Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı Ne İş Yapar?

İş yerleri kesilmesi gereken faturalarını keser alacak ve verecekleri takip eder.

Fatura Ve Hesap TahsilatçısıMeslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı mesleğinin meslek kodu 4214.02 olarak belirlenmiştir



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