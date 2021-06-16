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  3. FED faiz kararını açıkladı! Yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttu

FED faiz kararını açıkladı! Yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttu

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bıraktı.

FED faiz kararını açıkladı! Yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttu

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bıraktı.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Haziran ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.

Detaylar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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