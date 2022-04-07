Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 10 Nisan 2022? Survivor All Star'da 3. eleme adayı kim oldu?Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Arda Turan'ın son hali şaşırttı! Görenler inanamadı! "Ne olmuş böyle"Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray| Maç sonucuSon dakika | AFAD açıkladı! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!Süper Loto sonuçları 10 Nisan 2022 Pazar |10.04.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıİdrar içmenin hayalini kurmuş! İşkence görmek için para ödeyen kölenin söyledikleri şaşkına çevirdi! "Gerekirse ek iş yaparım yine de ödeme yaparım”Son dakika | Fransa'da seçim heyecanı! Le Pen ile ikinci tura kalan Macron ilk turu önde bitirdi!10 Nisan 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 10.04.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıAdana Demirspor 3 -  1 Altay | Maç sonucuDemir Grup Sivasspor 0 - 2 Başakşehir | Maç sonucu
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray| Maç sonucu

Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray| Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32.hafta maçında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 26.dakikada Miha Zajc, 68.dakikada Serdar Dursun'un attığı golle 2-0 yendi. Fenerbahçe bu sonuçla ligde ikinci sıraya yükseldi.

Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray| Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32.hafta maçında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 26.dakikada Miha Zajc, 68.dakikada Serdar Dursun'un attığı golle 2-0 yendi.

26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla sağdan son çizgiye inen Osayi-Samuel, meşin yuvarlağı ceza sahasına çevirdi. Zajc, penaltı noktası gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

35. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Rossi, pasını soldan hareketlenen Osayi-Samuel'e verdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

42. dakikada Berkan Kutlu'nun ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'dan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray| Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
8
0
0
0
1
21
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT