Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray| Maç sonucu
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32.hafta maçında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 26.dakikada Miha Zajc, 68.dakikada Serdar Dursun'un attığı golle 2-0 yendi. Fenerbahçe bu sonuçla ligde ikinci sıraya yükseldi.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32.hafta maçında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 26.dakikada Miha Zajc, 68.dakikada Serdar Dursun'un attığı golle 2-0 yendi.
26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla sağdan son çizgiye inen Osayi-Samuel, meşin yuvarlağı ceza sahasına çevirdi. Zajc, penaltı noktası gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
35. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Rossi, pasını soldan hareketlenen Osayi-Samuel'e verdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.
42. dakikada Berkan Kutlu'nun ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'dan döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.