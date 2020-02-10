Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısını iptal etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin son günlerdeki aleyhine verilen tartışmalı kararlar adına bugün saat 16:00'da bir basın toplantısı düzenleyecekti. Programa başlayan Ali Koç, İdlib'ten gelen acı haber üzerine programı sonlandırıp konuşmasını ileriki bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Başkan Koç'un sözlerinin satırbaşları ise şu şekilde:

"Alanyaspor maçında yaşananlar infiale varacak durumlar vardı. Hakemlerin cüretkar kararlarını, TFF'ye bakış açımızı, bildiklerimizi, öğrendiklerimizi, TFF başkanının nasıl seçildiği, hakem atamalarının, dengelerin hakkında görüşlerimizi paylaşacaktık. Algı operasyonlarını, bunları kimlerin yaptığını gösterecektik. Taraftarlarımıza birtakım çağrılarımız olacaktı. Programa az bir süre kala acı bir haber aldık. İdlib'de 5 canımızı verdik, 5 askerimizin ise yaralı olduğunu öğrendik. Programı yapmamaya karar verdik. Bu kararı benden öğrenmenizi istedim. Çok acı bir gelişme... Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. İnşallah bu acı haberlere daha yenileri eklenmez. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde görüşmelerimizi ileteceğiz. İşlerin nasıl çalıştığını, kimin kime hizmet ettiğini, Fenerbahçe'ye karşı verilen meydan okumayı değerlendireceğiz. Tekrar tüm milletimizin başı sağolsun diyorum." açıklamalarını yaptı.

Başkanımız Ali Koç: “İdlib’de 5 kahraman askerimizin şehit, 5 askerimizin de ağır yaralı olduğu haberlerini alınca bugün bu programı yapmama kararı verdik. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum.” pic.twitter.com/GlkAWjdTQR — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 10, 2020

İdlib'den acı haber: 5 asker şehit oldu