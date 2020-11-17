Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Serdar Aziz, Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımla çalıştı.

Sakat oyunculardan Gökhan Gönül ve Harun Tekin'in tedavilerine devam edildi. Sinan Gümüş ile Diego Perotti ise yenilenme çalışması ile günü tamamladı.

İdmanın ilk bölümünde pas çalışması ve koordinasyon hareketleri yapan sarı-lacivertliler, ikinci bölümde dar alanda çift kale maç oynadı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.