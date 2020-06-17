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  3. Fenerbahçe Kulübü ve başkanı Ali Koç Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü ve başkanı Ali Koç Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü ve başkanı Ali Koç'u PFDK'ya sevk etti.

Fenerbahçe Kulübü ve başkanı Ali Koç Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü ve başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübünün ve başkan Ali Koç'un FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" sebebiyle disipline gönderildiği ifade edildi.

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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