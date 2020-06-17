Fenerbahçe'den Nihat Özdemir paylaşımı!

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Nihat Özdemir’in kulüp üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Spor Arena'nın özel haberinde bugün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa ettiği bilgisine yer verilmişti.

"NİHAT ÖZDEMİR, AYNI DAVRANIŞI GÖSTEREREK TFF BAŞKANLIĞINDAN DA İSTİFA ETMELİDİR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Nihat Özdemir bugün Kulübümüzün üyeliğinden istifa ettiğini tarafımıza yazılı olarak bildirmiştir. İlgili istifa dilekçesi, gereği yapılmak üzere Sicil Kurulumuza iletilmiştir.Nihat Özdemir'in aynı davranışı TFF Başkanlığı görevi için de göstererek bu görevinden de derhal istifa etmesi gerekliliğini tüm kamuoyuna bildiririz." ifadeleri kullanıldı.

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950'de Diyarbakır'da dünyaya geldi. Aslen Bitlisli olan bir ailenin çocuğu olan Özdemir, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. 1967 senesinde Ankara'ya gelerek üniversiteye başladı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden makine yüksek mühendisi olarak mezun oldu.

Mezuniyetinden sonra yakın arkadaşı Sezai Bacaksız ile birlikte asistan olarak aynı okulda çalışmaya başladı. Sonrasında arkadaşıyla beraber Ege Üniversitesi'ne giderek endüstri bölümünde master yaptı. Bu dönemde iki arkadaş Limak Holding'in temellerini attı.

Nihat Özdemir, Limak Holding'in Sezai Bacaksız ile kurucu ortağıdır. 1976 senesinde LİMAK İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurmuş; Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarının baraj, sulama tesisleri, boru hatları, arıtma tesisleri, yollar ve fabrika işlerini zamanından önce tamamlayarak artan bir yoğunlukla yeni işlerin yapımını üstlenmiştir. LİMAK'ın faaliyet alanını yalnızca inşaat taahhüdü ile sınırlamamış, yetişmiş insan gücünü, enerji, turizm, çimento ve gıda sektörlerine de taşımıştır.