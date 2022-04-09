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Fenerbahçe Safiport 55 - 60 Sopron Basket | Maç sonucu | Fenerbahçe Safiport Avrupa ikincisi oldu

Fenerbahçe Safiport, EuroLeague Women finalinde Sopron Basket'e 60-55 kaybederek turnuvayı ikincilikle tamamladı.

Fenerbahçe Safiport 55 - 60 Sopron Basket | Maç sonucu | Fenerbahçe Safiport Avrupa ikincisi oldu

Tarihinde 3 kez çıktığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde sahadan kupasız ayrılan temsilcimiz Fenerbahçe Safiport, bu yıl İstanbul'da düzenlenen dörtlü finalin ilk maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 mağlup ederek finalde Sopron Basket'in rakibi oldu. Kupayı bu kez müzesine götürmek isteyen sarı lacivertli temsilcim iEuroLeague Women finalinde Sopron Basket'e 60-55 kaybederek turnuvayı ikincilikle tamamladı.

AYRINTILAR GELECEK

Tayfun Altuntaş
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