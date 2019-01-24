Fenerbahçe şokta ligden sonra kupada da yok

Ziraat türkiye kupası son 16 turunda ilk maçta Fenerbahçe 1-0 rövanşında Ümraniyespor'a sahasında 1-0 yenilerek kupayada veda etti bu skorla ligden sonra kupayada veda etmesi taraftarları derinden üzdü.

Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'nin cezası sebebiyle seyircisiz oynanan maç 1-0 Ümraniyespor üstünlüğüyle bitti. İlk maçı da 1-0 kazanan Ümraniyespor, Kadıköy'de Leandrinho'nun 89. dakikada attığı golle maçı kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe'de Martin Skrtel, 67. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

FENERBAHÇE: 0 - ÜMRANİYESPOR: 1 (89' Leandrinho)

(İkinci yarı oynanıyor...)

(Kırmızı Kart | 69' Martin Skrtel)

STAT: Ülker (Seyircisiz)

SAAT: 20:30

HAKEM: Serkan Tokat

YAYIN: A2

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani

ÜMRANİYESPOR: Burak, Vasilogiannis, Timur, Recep, Tarık, Serkan, Alaaddin, Merthan, Atabey, Yasir, Emircan