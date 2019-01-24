Fenerbahçe şokta ligden sonra kupada da yok
Spor toto süper liginde aldığı kötü sonuçlarla küme düşmeme mücadelesi veren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye kupasında Ümraniyespora yenilerek kupayada veda etti
Ziraat türkiye kupası son 16 turunda ilk maçta Fenerbahçe 1-0 rövanşında Ümraniyespor'a sahasında 1-0 yenilerek kupayada veda etti bu skorla ligden sonra kupayada veda etmesi taraftarları derinden üzdü.
Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'nin cezası sebebiyle seyircisiz oynanan maç 1-0 Ümraniyespor üstünlüğüyle bitti. İlk maçı da 1-0 kazanan Ümraniyespor, Kadıköy'de Leandrinho'nun 89. dakikada attığı golle maçı kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Fenerbahçe'de Martin Skrtel, 67. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
FENERBAHÇE: 0 - ÜMRANİYESPOR: 1 (89' Leandrinho)
(İkinci yarı oynanıyor...)
(Kırmızı Kart | 69' Martin Skrtel)
STAT: Ülker (Seyircisiz)
SAAT: 20:30
HAKEM: Serkan Tokat
YAYIN: A2
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani
ÜMRANİYESPOR: Burak, Vasilogiannis, Timur, Recep, Tarık, Serkan, Alaaddin, Merthan, Atabey, Yasir, Emircan
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