Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçının 'VAR' hakemi kimdi, Samet'in pozisyonunda hakemi VAR'a neden davet etmedi?

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında konuk ettiği maçın 53 dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Samet'in elinin açık bir şekilde topu engellemesini var hakeminin incelenmesi için maçın hakemini VAR'a davet etmeyerek Fatih Karagümrük'ün bariz bir penaltısının verilmemesi üzerine Maçın VAR hakemi kim diye merak edilmişti. İşte Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi.

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Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçının 'VAR' hakemi kimdi, Samet'in pozisyonunda hakemi VAR'a neden davet etmedi?

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında konuk ettiği Karşılaşmanın 53. dakikasında kendi yarı sahasından hızlı çıkan Fatih Karagümrük, orta sahayı kolay geçti. Sağ çaprazda topla buluşan Güven Yalçın dar açıdan kaleye vurdu. Savunmada Samet Akaydin, topun önüne kayarak müdahale etti. Bu pozisyon, potansiyel penaltı olarak VAR'da incelendi. İncelemenin sonunda hakem autun kullanılmasını istedi.

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FENERBAHÇE - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ "VAR" HAKEMİ KİMDİ?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük, Ülker Stadı'nda oynan maçında Hakem Arda Kardeşler'in düdük çaldı. TFF'den yapılan açıklamada karşılaşmanın VAR hakemi Hüseyin Göçek olarak açıklanmış, Göçek'in Fenerbahçe cezasahası içinde Fatih Karagümrük'ün bariz penaltı pozisyonunda maçın hakemi Arda Kardeşleri VAR'a çağırmaması tartışmalara neden olmuştu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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