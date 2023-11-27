Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçının 'VAR' hakemi kimdi, Samet'in pozisyonunda hakemi VAR'a neden davet etmedi? Trendyol Süper Lig 13. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında konuk ettiği maçın 53 dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Samet'in elinin açık bir şekilde topu engellemesini var hakeminin incelenmesi için maçın hakemini VAR'a davet etmeyerek Fatih Karagümrük'ün bariz bir penaltısının verilmemesi üzerine Maçın VAR hakemi kim diye merak edilmişti. İşte Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi.