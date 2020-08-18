Fenerbahçe Kulübü, Kasımpaşa'dan golcü oyuncu Mame Thiam'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Can Bartu Tesislerine gelen Mame Thiam ile Fenerbahçe, ilk hücum takviyesini yapmış oldu. Sarı-lacivertliler, oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyeri boyunca, 278 maça çıkan Thiam, 78 gol ve 25 asist yaptı. 2019-2020 sezonunda ise 28 maçta 12 gol 5 asist ile oynadı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır.



Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır.



Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam’a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz."

MAME THİAM KİMDİR?

1992 yılında Senegal'de dünyaya gelen Thiam, forvet bölgesinde görev yapıyor. 1.85 boyunda ve 79 kilo olan Thiam, güçlü fiziği ve tekniği ile dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin transfer konusunda anlaştığı iddia edilen Kasımpaşa'nın golcüsü Mame Thiam geçen sezon Süper Lig 'e geldi. 1992 doğumlu Senegalli santrfor geçtiğimiz sezonu 11 gol - 4 asist ile tamamladı. Thiam bu sezon Fenerbahçe'ye karşı da bir gol atmıştı.

Mame Thiam kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Mame Thiam kariyeri