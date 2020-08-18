YDS sınav yeri değiştirme 2020 ne zaman ve nasıl yapılır? YDS sınav yeri değiştirme ekranı12:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 18 Ağustos HADİ joker kodu nedir?Tarikat liderinden 'Devletin içine sızın!' açıklamasıHalit Ergenç'ten Ozan Güven'e destek! "Bu işten alnının akıyla çıkacak"NBA'de play-off turları başladı: Los Angeles Clippers ve Denver Nuggets, galibiyetle başladıYDS ek başvuru süresi 2020? YDS ek başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılır?Hulusi Akar'ın mezar ziyareti haberine erişim engeliŞebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu İyi Aile Babası adlı dizi ile bir araya geliyor!YDS ek başvuru 2020 nereden ve nasıl yapılır? YDS ek başvuru ekranı 2020Merkez Bankasından yeni hamle: Borç alabilme limitleri düşürüldü
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe, yeni forveti Mame Thiam'ı açıkladı!

Fenerbahçe, yeni forveti Mame Thiam'ı açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Kasımpaşa'dan golcü oyuncu Mame Thiam'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, yeni forveti Mame Thiam'ı açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Kasımpaşa'dan golcü oyuncu Mame Thiam'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Can Bartu Tesislerine gelen Mame Thiam ile Fenerbahçe, ilk hücum takviyesini yapmış oldu. Sarı-lacivertliler, oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 

Kariyeri boyunca, 278 maça çıkan Thiam, 78 gol ve 25 asist yaptı. 2019-2020 sezonunda ise 28 maçta 12 gol 5 asist ile oynadı.

Fenerbahçe, yeni transferini açıkladı!

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır.
 
Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır.
 
Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam’a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz."

 

 

MAME THİAM KİMDİR?

1992 yılında Senegal'de dünyaya gelen Thiam, forvet bölgesinde görev yapıyor. 1.85 boyunda ve 79 kilo olan Thiam, güçlü fiziği ve tekniği ile dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin transfer konusunda anlaştığı iddia edilen Kasımpaşa'nın golcüsü Mame Thiam geçen sezon Süper Lig 'e geldi. 1992 doğumlu Senegalli santrfor geçtiğimiz sezonu 11 gol - 4 asist ile tamamladı. Thiam bu sezon Fenerbahçe'ye karşı da bir gol atmıştı.

Fenerbahçe, yeni transferini açıkladı!

Mame Thiam kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Mame Thiam kariyeriMame Thiam kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Mame Thiam kariyeri

 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT