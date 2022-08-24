Fenerbahçe'de ayrılık! Max Meyer'in sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer’in sözleşmesini feshedildiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Fenerbahçe'de ayrılık! Max Meyer'in sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Meyer, gösterdiği yetersiz performans nedeniyle kadroda düşünülmemiş devre arasında FC Midtjylland takımın kiralanmıştı.

Sezon başında yeniden sarı lacivertli takıma dönen oyuncunun geleceği belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Fenerbahçe'de ayrılık! Max Meyer'in sözleşmesi feshedildi

RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer’in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 12 maça çıkan Meyer, 1 gol attı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Max Meyer'in sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de ayrılık! Max Meyer'in sözleşmesi feshedildi

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