Fenerbahçe'de bir ilk! Taraftarlar Kongre Üyesi olabilecek!

Daha önce Youtube kanalının "Katıl" butonunu aktif ederek üye olan taraftarlara ayrıcalık sağlayan Fenerbahçe, bir ilke daha imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, kulübün resmi hesaplarından yaptığı duyuru ile "online başvuru" sistemi sayesinde taraftarların Kongre Üyesi olabileceğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türkiye’de yine bir ilke imza atıyoruz ve her Fenerbahçeli’nin hayali olan Kongre Üyeliği’ni online platforma taşıyoruz.

Yenilikçi uygulamamız olan Online Üyelik; her Fenerbahçelinin taşımaktan gurur duyacağı bir kimlik ve Fenerbahçe aidiyetinin büyük bir parçası olan Kongre Üyeliği’ne, tüm taraftarlarımızın kolayca başvurmasına imkan tanıyor.

Kulübümüze Kongre Üyesi olmak isteyen taraftarlarımız, online üyelik başvurusunu yaparak; gurur dolu Fenerbahçe Kongre Üyeliği kimliği ile Genel Kurullarımıza katılarak seçme ve seçilme hakkı, futbol ve basketbol takımımızın maçlarında öncelikli bilet ve kombine hakkı, Fenerium alışverişlerinde, Fenerbahçe Spor Okulları ve Fenerbahçe Koleji kayıtlarında indirim hakkı, kulübümüzün tesislerinden, spor alanlarından faydalanma imkanı ve daha bir çok ayrıcalığa sahip oluyor.

Tüm bu ayrıcalıklara sahip olmak ve daha da önemlisi Fenerbahçe’nin geleceğinin bir parçası olmak için “Fenerbahçeli Bi Tıkla” Başvuru için tıklayınız.

Üye olmak isteyen taraftarlar, aşağıdaki haberimizi inceleyebilirler.

Fenerbahçe Kongre Üyesi nasıl olunur? Şartlar nelerdir?