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  3. Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut sessizliğini bozdu: Erken bir ayrılık beklemiyordum

Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut sessizliğini bozdu: Erken bir ayrılık beklemiyordum

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut, görevden alınmasını beklemediğini belirterek, ayrılık süreci ve yapılan transferler hakkında konuştu.

Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut sessizliğini bozdu: Erken bir ayrılık beklemiyordum

Fenerbahçe'de karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı teknik direktör Erol Bulut, görevine son verilmesi, takımın son durumu ve transfer süreci hakkında konuştu.

Yolların ayrılmasıyla ilgili olarak Erol Bulut," Böyle erken bir ayrılık beklemiyordum. Görevi bıraktığımız şu zamana bakarsak Fenerbahçe halen daha şampiyonluk yarışının içinde ve uzun bir süre sayılabilecek 10 hafta var." dedi.

"SON 4 YILIN EN İYİSİYİZ"

Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının içinde tutmaya çalıştıklarını ve bunu da başardıklarını söyleyen Erol Bulut," Puan ortalamamıza bakılırsa da son 4 yılın en iyi puan ortalamasını yakalamışız. 30 haftaların ortalamalarına baktığınızda son 4 yılın en iyisiyiz." şeklinde konuştu. 

Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut sessizliğini bozdu: Erken bir ayrılık beklemiyordum

"ŞANSSIZ SAKATLIKLARI ARKA ARKAYA YAŞADIK"

"Deplasmanlarda da tarihe geçen en iyi sonuçları almışız. " diyen Erol Bulut, "Bir dönem yakaladığımız galibiyet serisi de vardı. Ama şanssız sakatlıkları çok arka arkaya yaşadık” diye konuştu.

Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut sessizliğini bozdu: Erken bir ayrılık beklemiyordum

"BELLİ BİR LİSTE VARDI, ONA GÖRE TRANSFER YAPILDI"

Takıma yapılan transferler hakkında konuşan Bulut, göreve başladıklarını belli transferlerin yapıldığını kaydederek şunu söyledi:

"2 ya da 3 transferde benim ve ekibimin direkt isteği vardı ama onun dışında zaten belli bir liste vardı, ona göre transferler yapıldı."

"KALAN 10 HAFTADA ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ"

İyi futbolculardan oluşan bir kadrolarının olduğunu dile getiren Bulut,  bu kadroyla şampiyonluk yarışının içinde kaldıklarını belirterek," Kalan 10 haftada da elimizden geleni yapardık” dedi. 

Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut sessizliğini bozdu: Erken bir ayrılık beklemiyordum

"DOSTÇA VEDALAŞARAK AYRILDIK"

Fenerbahçe'den ayrılmasına ilişkin olarak Bulut," Kavgalı ya da kötü ayrılmadık. Dostça vedalaşarak ayrıldık. Fenerbahçe’nin başarılı olmasını çok isterim, inşallah olurlar. Şampiyonlukları beni mutlu eder” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Milliyet, Bölge Gündem

Son dakika | F.Bahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldıSon dakika | F.Bahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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