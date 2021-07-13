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  4. Fenerbahçe'den Ezgjan Alioski atağı!

Fenerbahçe'den Ezgjan Alioski atağı!

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertlilerin, Trabzonspor ve Galatasaray'ın da transfer etmek için uğraştığı Ezgjan Alioski ismini gündemine aldığı ifade edildi. Öte yandan verilen bilgilere göre Fenerbahçe, bu transferde rakiplerinin önüne geçmiş durumda.

Fenerbahçe'den Ezgjan Alioski atağı!

Yeni sezon öncesi sol bek açığını kapatmak için çaba sarf eden Fenerbahçe'de Arsenal'de oynayan Kolasinac ismi gündeme alınmış ve teklifte bulunulmuştu. Bu oyuncudan haber bekleyen sarı-lacivertli ekip yeni bir hamlede bulundu. Trabzonspor ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Ezgjan Alioski için teklif yapıldı.

Fenerbahçe'den Ezgjan Alioski atağı!

FENERBAHÇE ÖNDE

Euro 2020'de Kuzey Makedonya formasıyla vitrine çıkan Ezgjan Alioski, sergilediği futbolla büyük beğeni toplamıştı. Fenerbahçeli kurmayların Makedon oyuncunun transferi için menajeriyle görüştüğü ve oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Bu teklifle birlikte Trabzonspor ve Galatasaray'ın da ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncu konusunda Kanarya'nın bir adım öne geçtiği ileri sürüldü. Yıldız oyuncu da Türkiye'ye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'den Ezgjan Alioski atağı!

İngiliz ekibi Leeds United ile olan sözleşmesi ay başında sona eren Ezgjan Alioski için bonservis bedeli ödenmeyecek. Makedon yıldız kariyerinde 374 maça çıktı ve 50 gole imza attı.

{TITLE_STRIP}Ezgjan Alioski kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

 

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