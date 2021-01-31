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Fenerbahçe'den kahve dolu fincan paylaşımı

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için kulübü Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci'nin transferi için Başakşehir ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Fenerbahçe'den kahve dolu fincan paylaşımı

Fenerbahçe, yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci için  Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'da yer alan habere göre sarı lacivertli kulüple görüşme olmadan önce Başakşehir yönetimi, İrfan Can'la da görüştü.

Futbolcu, görüşme sırasında "Ben kulübün menfaatleri hangi takıma uyarsa, oraya giderim" dedi.

Ayrıca Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki transfer görüşmelerine Tolga Ciğerci de dahil oldu. Şu dakikalarda İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe Sportif Dİrektörü Emre Belözoğlu ile birlikte son detayları konuştu.

FENERBAHÇE'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan transferi açıklamadan önce kahve paylaşımı yapan Fenerbahçe, ezeli rakibine İrfan Can Kahveci göndermesinde bulundu.

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FENERBAHÇE KAP'A BİLDİRDİ

Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci'nin transferi için Başakşehir ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?

15 Temmuz 1995 tarihinde Çorum'da dünyaya geldi.

İrfan Can Kahveci, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı.

İrfan Can Kahveci detaylı biyografisi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

İrfan Can Kahveci kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İrfan Can hangi takımlı?İrfan Can Kahveci kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İrfan Can hangi takımlı?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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