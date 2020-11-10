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  3. Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa'da rekor kırdı!

Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa'da rekor kırdı!

Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakçı, 100 metre kurbağalamada 55.74 ile Avrupa rekoru kırdı.

Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa'da rekor kırdı!

Fenerbahçe'nin rekortmen yüzücüsü Emre Sakçı, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce dünyanın önde gelen yüzücülerini geride bırakarak haftan MVP'si olan Sakçı, yeni bir rekora imza attı.

Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi’nde 100m kurbağalamadaki 55.74’lük derecesiyle Avrupa rekoru kırdı. Bundan önceki Avrupa rekorunu 4 gün önce Belaruslu Ilya Shymanovich kırmıştı. Shymanovich, Budapeştedeki  Uluslararası Yüzme Ligi'nde 55.86'lık bir derece elde etmişti. 

EMRE SAKÇI KİMDİR?

Emre Sakçı 15 Kasım 1997 doğumlu Milli yüzücüdür. Emre Sakçı hâlen 50 m serbest, 50-100 m kurbağalama, 4x100 serbest ve 4x100 karışık kategorilerinde Türkiye rekorlarının sahibidir.

Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya alan Milli yüzücü Emre Sakçı Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırmış oldu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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