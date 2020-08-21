Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr'a Barcelona talip oldu!

Transferde diğer kulüplerden daha hızlı ve hareketli günler geçiren Fenerbahçe, henüz geçen sezon en çok sıkıntı yaşadığı bölge olan savunmaya transfer yapamadı. Stoper için ortaya atılan birçok isimden henüz sonuç çıkmaması taraftarları meraklandırıyor.

Savunma için Diego Godin, Mauricio Lemos ve Malang Sarr, en çok konuşulan isimler oldu. Stoper transferi için henüz resmi imzalar gelmezken, Fenerbahçe'nin teklif yaptığı söylenen Malang Sarr'a, Barcelona'nın talip olduğu öğrenildi.

France Football'da yer alan habere göre, Katalan ekibi, Nice'ten ayrıldığından beri kulüpsüz olan 21 yaşındaki defans oyuncusu Sarr'ı kadrosuna katmak istiyor.

CEVAP BEKLENİYOR

Malang Sarr'a menajeri aracılığıyla resmi teklif yapan Fenerbahçe, artık beklemeye geçti. Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki oyuncudan olumsuz cevap alırsa alternatif stoper adaylarına yönelecek.

Önümüzdeki haftalarda netleşecek olan Malang Sarr transferi, taraftarların merak konusu.

Malang Sarr, Fransa Ligi'nde çıktığı 102 maçta 3 gol atarak, 2 asist yapmıştı.