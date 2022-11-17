Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber! İskoçya maçında sakatlık geçirdi

A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır'da dün akşam oynanan hazırlık maçında İskoçya'yı konuk etmişti. Milli Takım mücadeleyi 40.dakikada Ozan Kabak ve 49.dakikada Cengiz Ünder'in attığı gollerle 2-1 kazandı. Konuk takımın tek golünü 62. dakikada McGinn kaydetti.

Maçta, talihsiz bir olay da yaşandı. Fenerbahçe'nin bu sezon elde ettiği başarılı sonuçlarda pay sahibi olan Ferdi Kadıoğlu maçın 34.dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti. Ferdi'nin yerine Eren Elmalı oyuna dahil oldu. Genç yıldızın sakatlığı, çekilecek olan MR sonucu belli olacak.

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Öte yandan Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Ferdi, 1 asistlik katkı sağladı.