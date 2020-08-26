Fenerbahçe'ye İsrailli forvet: Eran Zahavi

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de 7. sırada bitiren Fenerbahçe, hedeflerini gerçekleştirememişti. Yeni sezona yeni teknik direktörüyle etkili bir giriş yapmak isteyen Kanarya, transfer çalışmalarını da bu yönde sürdürüyor. Şu ana kadar transfer sezonunun en etkili takımı olmayı başaran Fenerbahçe, 10 transferini resmen açıkladı. Birçok oyuncusu ile de yollarını ayıran sarı-lacivertliler, transferde Mame Thiam'ın ardından bir forvet takviyesi daha yapmak istiyor.

Vedat Muriqi'nin satılması beklenen ve yerini doldurabilecek tecrübeli bir isim arayan Fenerbahçe'ye, Guangzhou R&F'de forma giyen İsrailli forvet Eran Zahavi önerildi.

Bonservis bedeli bulunmayan Eran Zahavi, yıllık 2.5 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro imza parası talep etti. Transferdeki mali pürüzleri gidermeye çalışan Fenerbahçe, yakın zamanda oyuncu ile anlaşmayı umuyor. Ancak transferin tamamlanması için Vedat Muriqi'nin satılması önemli bir kriter.

ERAN ZAHAVİ KİMDİR?

25 Temmuz 1987'de İsrail'de dünyaya gelen golcü oyuncu, 33 yaşında. Santrfor ve forvet arkası bölgelerinde görev yapan başarılı futbolcu, şu anda Çin Süper Ligi'nin başarılı takımlarından Guangzhou R&F'de forma giyiyor. Profesyonel futbol kariyerine, 2006 yılında başlayan Eran Zahavi, tüm kariyeri boyunca, 426 maçta forma giydi. Bu 426 maçın büyük çoğunluğunu İsrail takımlarında geçiren Zahavi, 2012-2013 sezonunda bir dönem İtalya'nın köklü takımlarından Palermo'da forma giydi.

2016 yılında Maccabi Tel Aviv'den Guangzhou'ya transfer olan golcü oyuncu, 117 maçta 103 gol ve 31 asistle oynadı. Gol yollarında oldukça etkili oldu görülen Eran Zahavi, Fenerbahçe için başarılı bir transfer olabilir.

Eran Zahavi kimdir? Kaç yaşında? Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?