Fenerbahçe'ye Premier Lig'den transfer: Emiliano Buendia

Transferin son günlerine doğru hareketlilik kazanan transfer piyasasında Fenerbahçe adına yeni bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre, Norwich City'de forma giyen Emiliano Buendia, sarı-lacivertlilere yakın. Kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, oyuncuyu kiralamak istiyor.

10 numara pozisyonunda da görev alabilen oyuncuyla birlikte sarı-lacivertlilerin farklı alternatifleri de var.

Emiliano Buendia kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Hangi takımda?

EMİLİANO BUENDİA KİMDİR?

25 Aralık 1996 yılında Arjantin'de dünyaya gelen Buendia, 23 yaşında. Sağ ve sol kanat bölgelerinde görev yapan Arjantinli oyuncunun, asıl mevkisi sağ kanat.

Piyasa değeri 14.50 mil. € olan yıldız oyuncu sağ ayağını kullanıyor. Kariyerine 2014 yılında İspanya'da Getafe'nin alt yaş takımlarında başlayan Buendia, 2015 yılında Getafe A takımına katıldı. 2017 yılında İspanya'nın 3. Lig takımlarından CyD Leonesa'ya kiralanan oyuncu, 2018 yılında Premier Lig'de mücadele eden Norwich City'e 1.50 mil. € bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Kariyerindeki çıkışı da burada gerçekleştiren Buendia, toplamda 195 maçta görev aldı. Bu 195 maçta, 26 gol ve 39 asistle oynadı.