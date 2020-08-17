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Fenerbahçe'ye yeni golcü: Mame Thiam

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mame Thiam ile her konuda anlaştı.

Fenerbahçe'ye yeni golcü: Mame Thiam

TRT Spor'un haberine göre, transferde çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da görev alan Senegalli forvet oyuncusu Mame Thiam ile anlaştı. Resmi imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor. 

Vedat Muriqi'in satılması beklenirken, yerini doldurabilecek bir forvet oyuncusu arayan Fenerbahçe, görüşme sağladığı adayların arasından Mame Thiam ile her konuda anlaştı. 

Fenerbahçe'ye yeni golcü: Mame Thiam

Erol Bulut'un da bu transfere onay vermesiyle birlikte bir otelde görüşen taraflar oyuncunun transferi için el sıkıştı. Birkaç gün içerisinde resmi imzaların atılmasıyla birlikte Thiam, Topuk yaylasındaki yeni sezon hazırlıklarına katılacak. 

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'ya transfer olan Mame Thiam, ligde 25 maça çıkmış ve 11 gol atmıştı.

27 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı. 

MAME THİAM KİMDİR?

1992 yılında Senegal'de dünyaya gelen Thiam, forvet bölgesinde görev yapıyor. Profesyonel kariyerine, 2010 yılında Inter ile başlayan golcü futbolcu, 27 yaşında. Daha sonra sırasıyla Avellino, South Tyrol, Lanciano, Juventus, Lanciano, Zulte Waregem, PAOK, Empoli, Esteghlal, Ajman, Kasımpaşa kulüplerinde oynadı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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