Ferhat Alabalık kimdir, nereli? Evli mi? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılanlar arsına girdi. Biz de konuyla ilgili tümbilgileri haberimizde derlerdik.

FERHAT ALABALIK KİMDİR, NERELİ?

Nereli olduğu bilinmeyen Diş Hekimi Ferhat Alabalık, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunudur. Ferhat Alabalık'ın Diyarbakır Diclekent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalıştığı bilinmetedir.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Diş hekimi Ferhat Alabalık'ın evli olup olmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Kaç yaşında olduğu hakkında bir bilgi bulunmayan Ferhat Alabalık'ın koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiği bilinmektedir.