Ferhunde Hanımlar dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Füsun Günuğur 70 yaşında hayatını kaybetti!

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, başarılı oyuncu Füsun Günuğur'ın vefat ettiğini duyurdu. Ferhunde Hanımlar dizisinin Firdevs'i olarak tanınan usta oyuncunun neden vefat ettiği henüz bilinmiyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un adına yayınlanan baş sağlığı mesajı, tüm sanat camiasını derinden etkiledi.

PAYLAŞIM TWİTTER'DAN YAPILDI

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından Mustafa Kurt adına yayınlanan paylaşımda, “Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur’un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verildi.