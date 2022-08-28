Ferhunde Hanımlar dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Füsun Günuğur 70 yaşında hayatını kaybetti!

Usta oyuncu Füsun Günuğur, 70 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü duyurdu.

İrem Yıldız
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Ferhunde Hanımlar dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Füsun Günuğur 70 yaşında hayatını kaybetti!

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, başarılı oyuncu Füsun Günuğur'ın vefat ettiğini duyurdu. Ferhunde Hanımlar dizisinin Firdevs'i olarak tanınan usta oyuncunun neden vefat ettiği henüz bilinmiyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un adına yayınlanan baş sağlığı mesajı, tüm sanat camiasını derinden etkiledi.

Ferhunde Hanımlar dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Füsun Günuğur 70 yaşında hayatını kaybetti!

PAYLAŞIM TWİTTER'DAN YAPILDI

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından Mustafa Kurt adına yayınlanan paylaşımda, “Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur’un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verildi.

İlgili Haberler
İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Özel aracı tıra çarptı, şarampole yuvarlandı! Olay yerine ekipler sevk edildi!
İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Özel aracı tıra çarptı, şarampole yuvarlandı! Olay yerine ekipler sevk edildi!
Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun kız kardeşi meğer gözümüzün önündeki ünlüymüş! Gören şaşkınlığını gizleyemedi!
Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun kız kardeşi meğer gözümüzün önündeki ünlüymüş! Gören şaşkınlığını gizleyemedi!
Ünlü oyuncu Ece Dizdar'dan yürekleri yakan paylaşım! 17 Ağustos depreminde ailesini kaybetmiş: "Hayat bir daha hiç aynı olmadı"
Ünlü oyuncu Ece Dizdar'dan yürekleri yakan paylaşım! 17 Ağustos depreminde ailesini kaybetmiş: "Hayat bir daha hiç aynı olmadı"
Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti! Gizemli ölümü sevenlerini şaşkına çevirdi!
Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti! Gizemli ölümü sevenlerini şaşkına çevirdi!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan cüretkar poz! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı, sosyal medya alev aldı! "Resim atacağını bilseydik, çelik yelek giyerdik"
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan cüretkar poz! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı, sosyal medya alev aldı! "Resim atacağını bilseydik, çelik yelek giyerdik"
Duy Beni dizisinde Ozan ve Ceyda'nın deniz sahnesini gören Hande Erçel'den özür diledi! "Kıyamet kopsun artık"
Duy Beni dizisinde Ozan ve Ceyda'nın deniz sahnesini gören Hande Erçel'den özür diledi! "Kıyamet kopsun artık"
Adnan Oktar'ı ifşa eden kedicik Ceylan Özgül anne oldu! Eski halini yok etti! Artık bambaşka biri
Adnan Oktar'ı ifşa eden kedicik Ceylan Özgül anne oldu! Eski halini yok etti! Artık bambaşka biri
Pınar Altuğ Atacan'dan duygulandıran paylaşım! Arkadaşının ölüm yıl dönümünü unutmadı, fotoğrafa "Özlüyorum" notu düştü!
Pınar Altuğ Atacan'dan duygulandıran paylaşım! Arkadaşının ölüm yıl dönümünü unutmadı, fotoğrafa "Özlüyorum" notu düştü!
İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı bir bina çöktü! Ölen ya da yaralananlar olabilir!
İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı bir bina çöktü! Ölen ya da yaralananlar olabilir!
28 Ağustos Pazar hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli yağış etkili olacak! Ani sel, su baskını, dolu yağışı olabilir!
28 Ağustos Pazar hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli yağış etkili olacak! Ani sel, su baskını, dolu yağışı olabilir!
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin acı günü: Annesi Huriye Kabaktepe hayatını kaybetti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin acı günü: Annesi Huriye Kabaktepe hayatını kaybetti
Hatay'da faciayı aratmayan kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Hatay'da faciayı aratmayan kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bakan Akar'dan açıklama: "Türk ordusu bu ayda büyük zaferler kazandı"
Bakan Akar'dan açıklama: "Türk ordusu bu ayda büyük zaferler kazandı"
Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanları ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek
Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanları ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek
Bakan Soylu'dan dikkat çeken açıklama! Türkiye'de kalan terörist sayısını paylaştı
Bakan Soylu'dan dikkat çeken açıklama! Türkiye'de kalan terörist sayısını paylaştı
ABD'den Gülşen' destek! "Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz"
ABD'den Gülşen' destek! "Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz"