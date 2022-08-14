Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti! Gizemli ölümü sevenlerini şaşkına çevirdi!

Arka Sokaklar, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda, Yasak Elma ve Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda yer alan,İstanbul Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, hayatını kaybetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti! Gizemli ölümü sevenlerini şaşkına çevirdi!

TRT ekranlarında yayınlanmış olan Masumlar Apartmanı ile Star TV'de başrolünde Haluk Bilginer'in oynadığı Baba dizisinin oyuncularından Süreyya Gürsel Evren'den kahreden bir haber geldi.

Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti! Gizemli ölümü sevenlerini şaşkına çevirdi!

Dün sabah saat 08.00 sıralarında İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, ünlü oyuncu misafir olarak geldiği sitede üçüncü kattan düştü.

Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti! Gizemli ölümü sevenlerini şaşkına çevirdi!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti! Gizemli ölümü sevenlerini şaşkına çevirdi!

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