Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti! Gizemli ölümü sevenlerini şaşkına çevirdi!

TRT ekranlarında yayınlanmış olan Masumlar Apartmanı ile Star TV'de başrolünde Haluk Bilginer'in oynadığı Baba dizisinin oyuncularından Süreyya Gürsel Evren'den kahreden bir haber geldi.
Dün sabah saat 08.00 sıralarında İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, ünlü oyuncu misafir olarak geldiği sitede üçüncü kattan düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.