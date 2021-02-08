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Ferruh Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Ferruh Şen'in hayatı

8 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete kararına göre Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliğine Ferruh Şen getirildi. Peki Ferruh Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Ferruh Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Ferruh Şen'in hayatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu'na  4 yeni isim atandı. Atama Kararı 8 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de yer aldı. Peki  kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Ferruh Şen'in hayatı...

FERRUH ŞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Din adamı olan Ferruh Şen, Eskişehir Hacı Havva Camii'nde görev yaptı. Uzman İmam Hatibi olarak çalışan Şen, aynı zamanda Kurra ve Hafızdır. 

Şubat 2021 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliğine getirildi. 

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