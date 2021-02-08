8 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığında Açık Bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine, Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen’in atanmaları hakkında karar verildi. Peki Hamza Gökçe kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar.

HAMZA GÖKÇE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Din adamı olan Hamza Gökçe daha önce Denizli Bozkurt'ta vaiz olarak görev yapmıştır. Gökçe daha sonra İstanbul Eyüpsultan ilçesine atandı.

Yurt dışı görevinin ardından Yozgat Aydıncık'ta Müftülük görevini ifa etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliğine getirildi.

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