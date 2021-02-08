Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?9 Şubat Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSUBir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 8 Şubat 2021 Pazartesi?8 Şubat Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSUBakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklamasıSivasspor-Antalyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?22 yıllık mektup: Cumhurbaşkanı Erdoğan cezaevindeyken, Dr. Ahmet Tevfik Ozan'a göndermişUzm. Dr. Elif Güveloğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Alanı nedir?Acılı baba, 40 gündür kayıp olan oğlu Ali Nail Gündoğan'ı bulmak için dalgıç tuttuKonyaspor-Beşiktaş Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Hamza Gökçe kimdir, kaç yaşında, nereli?

Hamza Gökçe kimdir, kaç yaşında, nereli?

Diyanet İşleri Başkanlığında Açık Bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliklerine getirilen bir isim de Hamza Gökçe oldu. Peki Hamza Gökçe kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Hamza Gökçe biyografisi...

Hamza Gökçe kimdir, kaç yaşında, nereli?

8 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığında Açık Bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine, Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen’in atanmaları hakkında karar verildi. Peki Hamza Gökçe kimdir, kaç yaşında, nereli?  İşte detaylar.

HAMZA GÖKÇE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Din adamı olan Hamza Gökçe daha önce Denizli Bozkurt'ta vaiz olarak görev yapmıştır. Gökçe daha sonra İstanbul Eyüpsultan  ilçesine atandı.

Yurt dışı görevinin ardından Yozgat Aydıncık'ta Müftülük görevini ifa etti. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliğine getirildi. 

Salih Akyüz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Salih Akyüz hayatıSalih Akyüz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Salih Akyüz hayatı

 

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT