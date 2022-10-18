FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan bayrağına sarılarak Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!

FETÖ'cü Enes Kanter Yunanistan'da bir medya kanalına verdiği röportajda yine Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak karalama yapmaya çalıştı.

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FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan bayrağına sarılarak Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!

Uzun yıllardan beri bulduğu her fırsatta Türkiye'yi hedef alarak skandal sözlere imza atan terör örgütü FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter yine Türkiye'yi hedef alıp gündeme gelmeye çalıştı. Yunanistan övücülüğüne hız kesmeden devam eden Kanter, Yunanistan'ı ziyarette bulunarak direğe sarılıp poz verdi yetmedi bir de medya kanalına Türkiye'yi hedef alan röportaj verdi.

FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan bayrağına sarılarak Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!

"TÜRK HALKINI BEN TEMSİL EDİYORUM"

Yunanistan'a yaptığı ziyarette Yunan medyasına verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a karşı olan tutumunu eleştiren Enes Kanter "Erdoğan Yunan halkından ve Yunanistan hükümetinden nefret ediyor, benim buradaki işim ise Erdoğan'ın Türk halkını temsil etmediğini göstermek. Türk halkını ben temsil ediyorum. Bunu göstermek için buradayım. Yunan halkını seviyorum. Yunanistan'ı seviyorum" şeklinde konuştu.

FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan bayrağına sarılarak Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!

"ERDOĞAN ÇILGIN BİR DİKTATÖR"

Konuşmasında her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Kanter "Erdoğan çılgın bir diktatör, herkes bunu görmeli. Erdoğan'ın Yunanistan'ı işgal edeceğine dair açıklamalarını okudun. Bu kabul edilemez. Erdoğan, Yunanistan'ı işgal etmek istiyor. Yunanistan bizim en iyi komşularımızdan birisi" şeklinde konuştu.

FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan bayrağına sarılarak Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!

"ERDOĞAN, PUTİN'İN NATO TRUVASI"

Rusya Devlet Lideri Putin üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldıran ve Yunan övücüğünü bırakmayan Kanter "Erdoğan, Putin'in NATO'daki truvası. Erdoğan, BM'deki konuşmasında Yunanistan'a karşı iğrenç sözler söyledi. Hemen Yunan arkadaşlarımı aradım ve özür diledim. Çok sayıda kişi işkenceyle ölüyor. Mültecilere neler yapıyor. Tüm Avrupa'yı tehdit ediyor." ifadelerine yer verdi.

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