FETÖ'cü hainlere karşı 15 Temmuz'da yaptığı mücadele ile hatırlanan yeni Genelkurbay Başkanı Musa Avsever'in 15 Temmuz konuşması tekrar gündem oldu!

15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe kalkışmasına karşı gösterdiği mücadeleyle hatırlanan, Musa Avsever'in o dönem yaptığı açıklamalar tekrar gündem oldu.

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FETÖ'cü hainlere karşı 15 Temmuz'da yaptığı mücadele ile hatırlanan yeni Genelkurbay Başkanı Musa Avsever'in 15 Temmuz konuşması tekrar gündem oldu!

Türkiye Yüzyılı, yönetim kadrosunda büyük değişimler yaşanmaya başladı.

Kabinede yapılan değişiklikler, bürokrasi ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kadrolarına da yansıdı.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı görevini Hulisi Akar'dan devraldı. Yaşar Güler'in boşalttığı Genelkurmay koltuğuna ise 1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever oturdu.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasında, darbecilere karşı ön saflarda mücadele etmesiyle bilinen Avsever'in o dönem vermiş olduğu demeçler tekrar gündeme geldi.

Avsever, 15 Temmuz gecesi bağlandığı yayınlarda, milli iradeye sahip çıkarak hain darbecileri uyarmıştı.

FETÖ'cü hainlere karşı 15 Temmuz'da yaptığı mücadele ile hatırlanan yeni Genelkurbay Başkanı Musa Avsever'in 15 Temmuz konuşması tekrar gündem oldu!

İşte Avsever'in hafızlara kazınan o tarihi demeçlerinden biri:

BU ÇAPULCULARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

"Tüm hazırlıkları yaptık İstanbul'a müdahale için intikale başlayacağız. Bu çapulcuların, Bu ajanların ülkemizin demokrasisine milletimizin birlik ve beraberliğine darbe vurmasına müsaade etmeyeceğiz."

DEMOKRASİMİZİ, ÜLKEMİZİ, DEVLETİMİZİ KORUYACAĞIZ

"TBMM'nin bu ülkenin kuvvet çarpanı olduğuna inanıyorum. Eğer ülkemiz geliştiyse gelir seviyesi 10 dolar olduysa demokrasi sayesinde olmuştur. Demokrasimizi, ülkemizi, milletimizi koruyacağız. Bunlara da fırsat vermeyeceğiz, hepsini temizleyeceğiz. Kolordumla hazırız şu anda hiçbir sorun yok. Milli iradeye sonuna kadar saygılıyız. Halkımızın iradesine sonuna kadar saygılıyız. Bizleri de töhmet altında bırakan bunlar gibileri de inşaallah hesabı sorulacak. Bu çapulculara söylüyorum bu millete ateş etmesinler. Bu milletin birlik ve beraberliğine ateş ediyorlar. Hepsini uyarıyorum. Bedeli çok ağır olacak. Bu hatadan hemen dönsünler. Başka ülkelerin hesabına ajanlık yapanlar bu tavırlarından vazgeçsinler, Bu ülkeyi kimseye bırakmayacağız. Milli iradeye saygılıyız. Ülkemizin, milletimizin, devletimizin yanındayız."

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