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  3. FETÖ'cü Mehmet Baransu'ya 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi

FETÖ'cü Mehmet Baransu'ya 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi

Son dakika haberi... FETÖ üyesi Mehmet Baransu, kapatılan Taraf Gazetesindeki Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haberi nedeniyle yargılandığı davada 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapse çarptırıldı.

FETÖ terör örgütünün kritik isimlerinden olan tutuklu kapatılan Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu ve  Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban’ın, "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haber kapsamında "devletin gizli belgelerini ifşa etme” suçundan 50’şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması bugün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Baransu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile katıldı. Sanık Murat Şevki Çoban’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu ile Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu avukatı Atike Işılcan Şahlanan ise salonda hazır bulundu.

FETÖ'cü Mehmet Baransu'ya 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi

BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşmada katılarak söz alan kurum avukatları sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanık Murat Şevki Çoban’ın avukatı söz alarak, “Müvekkilimiz açısından suçun unsurları oluşmamıştır. Belgeler gizli belge olma özelliğini yitirmiştir. Haberciliğe konu belgelerdir” diyerek müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti. Son sözü sorulan Mehmet Baransu ise beraatine karar verilmesini istedi.

MEHMET BARANSU KAÇ YIL CEZA ALDI?

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu’yu ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri temin etme’, ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’, ‘MİT’in görev ve faaliyetine ilişkin bilgileri ve belgeleri temin etmek suretiyle MİT kanununa muhalefet’, ‘MİT’in görev ve faaliyetine ilişkin bilgi ve belgelerin yayımlanması, yayılması veya açıklanması’ suçlarından toplamda 17 yıl 1 ay hapse çarptırdı.

FETÖ'cü Mehmet Baransu'ya 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi

ŞEVKİ ÇOBAN BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, Murat Şevki Çoban hakkında üzerine atılı tüm suçlardan şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilememesi ve sanığın bu suçları işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat kararı verildi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının, Taraf gazetesinde Baransu'ya ait "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haberle manşetten yayımlandığı anlatılmıştı. Gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban ve Mehmet Baransu'nun, MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge, bilgileri istihsal ve ifşa ettikleri belirtilmişti.

FETÖ'cü Mehmet Baransu'ya 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi

İddianamede, sanıkların "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları temin etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme" suçlarından ayrı ayrı 30 yıl 2 aydan 50 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılamayı yapan Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararıyla dosyayı basın suçlarına bakmakla görevli İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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