FETÖ'den hüküm giyen doktor AK Parti milletvekiline yanlış ilaç verdi! Vekilin solunumu ve kalbi durdu

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un gittiği özel hastanede kendisine yanlış tedavi uygulandığına yönelik şikayeti sonra doktor hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan soruşturma başlatıldı. Doktor, yanlış ilaç verdiğini itiraf ederken ortaya çıkan bir başka ayrıntı ise olayı bambaşka bir noktaya getirdi.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
FETÖ'den hüküm giyen doktor AK Parti milletvekiline yanlış ilaç verdi! Vekilin solunumu ve kalbi durdu

Alınan bilgilere göre AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, 30 Eylül tarihinde gribal enfeksiyon nedeniyle Ankara Çankaya ilçesindeki özel bir hastaneye gitti. İsmail Ok, vücut kırgınlığını gideren serum ve vitamin almak istediğini doktora bildiren iletse de, doktor kalp ve solunum kaslarını yavaşlatan bir ilaç verdi.

SOLUNUMU VE KALBİ DURDU

Yanlış ilaç sebebiyle kalbi ve solunumu duran Ok, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hastanede 7 saat yoğun bakımda tutulan ve ailesinin talebi üzerine entübe halde Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ok, buradaki 4 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

FETÖ'den hüküm giyen doktor AK Parti milletvekiline yanlış ilaç verdi! Vekilin solunumu ve kalbi durdu

SORUŞTURMA AÇILDI

Yaşanan olayın ardından Ok'un şikayeti üzerine Prof. Dr. Ali A, hakkında soruşturma açıldı. Gözaltına alınan şüpheli Prof. Dr. Ali A, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın tutuklama talep yazısında, şüphelinin olay günü müşteki İsmail Ok'a, ameliyat esnasında kalp ve solunum kaslarını yavaşlatması için kullanılan "Muscobloc" ilacını verdiği belirtildi.

Soruşturma başladıktan sonra özel hastaneden Ok'a ait tedavi evrakının istenildiği ancak kayıtların şüpheli tarafından sistemden silindiğinin tespit edildiğine dikkat çekilen yazıda, şu değerlendirmeye yer verildi: "Hastane tedavi evrakı, hastanenin mesul müdürü M.A'nın ve tanık beyanı, müştekinin daha sonra sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde müştekiye müdahale eden sağlık çalışanlarının anlatımları ile olay günü müştekinin kalbinin ve solunumunun durmasına neden olan ilacın uygulanmasına ilişkin hastane tedavi evrakının ve kayıtlarının ilgili hastane sisteminden silinmeye çalışılması, şüpheli tarafından müştekiye uygulanan Muscobloc ilacının mahiyeti ve insan sağlığı üzerindeki olası etkileriyle ilgili bilirkişi raporu, şüphelinin tevil yoluyla ikrarı ve bütün dosya kapsamı nazara alındığında şüphelinin, müştekinin 'kasten ölümüne' neden olacak icrai hareketlere giriştiğini gösteren kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olgu, emare ve deliller söz konusudur."

FETÖ'den hüküm giyen doktor AK Parti milletvekiline yanlış ilaç verdi! Vekilin solunumu ve kalbi durdu

YANLIŞ İLAÇ VERDİĞİNİ KABUL ETTİ

Savcılık ifadesinde, olayın yaşandığı özel hastanenin VİP bölümünde dahiliye ve nefroloji uzmanı olarak görev yaptığını belirten şüpheli Ali A, müşteki İsmail Ok'un kırgınlığının olduğunu, kendisine klima çarptığını söylediğini aktardı.

Milletvekili Ok'a üst solunum yolları enfeksiyonu tanısı koyduktan sonra tedavi için serum ve bazı ilaçlar vermeye başladığını anlatan Ali A, ayrıca kas gevşetici Muscoril isimli ilaç yerine yanlışlıkla Muscobloc ilacı sistemden seçtiğini, bunun da kas yoluyla müştekiye enjekte edildiğini söyledi.

KENDİNİ SAVUNDU

Bunun üzerine fenalaşan Ok'un Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini, sonraki süreçte sağlığı hakkında yakınlarından sürekli bilgi aldığını belirten şüpheli Ali A, şunları söyledi: "Hastanın durumuyla ilgili hastanın yakınlarını arayarak bilgi almaya çalıştım. Hastanın oğlunu aradığım zaman, hastaya yanlış ilaç uyguladığımıza dair bilgi vermemiştim. Ancak sonraki bir tarihte hastanın doktor olan oğluna yanlışlıkla Muscobloc verildiğini söyleyerek özür diledim. Özensizliğim olmuş olabilir ancak kesinlikle müştekiye yönelik kasıtlı eylemim olmamıştır."

FETÖ'den hüküm giyen doktor AK Parti milletvekiline yanlış ilaç verdi! Vekilin solunumu ve kalbi durdu

FETÖ ÜYELİĞİNDEN CEZA ALMIŞ

Öte yandan Prof. Dr. Ali A hakkında 2020'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üyelikten soruşturma açıldığı öğrenildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonundan Ali A, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dosyanın, kanun yolu incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesinde olduğu bildirildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan skandal sözler! Kendilerini eleştirenleri hedef aldı: "Bre ahlaksızlar, densizler..."
BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan skandal sözler! Kendilerini eleştirenleri hedef aldı: "Bre ahlaksızlar, densizler..."
Biri pilot, diğeri güzellik uzmanıydı! Bursa'daki uçak kazasında ölenlerin isimleri belli oldu!
Biri pilot, diğeri güzellik uzmanıydı! Bursa'daki uçak kazasında ölenlerin isimleri belli oldu!
Son dakika | Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Bildiride dikkat çeken ifadeler
Son dakika | Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Bildiride dikkat çeken ifadeler
Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıkladı! Türkiye'deki yabancı ve Suriyeli sayısı belli oldu! İşte rakam rakam detaylar...
Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıkladı! Türkiye'deki yabancı ve Suriyeli sayısı belli oldu! İşte rakam rakam detaylar...
Son Haberler
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için rakam verdi: "Bu rakamın altında masada olmayız"
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için rakam verdi: "Bu rakamın altında masada olmayız"
BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galip Aykaç biyografisi
BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galip Aykaç biyografisi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sivil katliamı: Çok sayıda ölü var
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sivil katliamı: Çok sayıda ölü var
FETÖ'den hüküm giyen doktor AK Parti milletvekiline yanlış ilaç verdi! Vekilin solunumu ve kalbi durdu
FETÖ'den hüküm giyen doktor AK Parti milletvekiline yanlış ilaç verdi! Vekilin solunumu ve kalbi durdu
İstanbul İzmir otoyolunda feci kaza! Otomobilin TIR'ın dorsesine çarptı: Ölüler ve yaralılar var
İstanbul İzmir otoyolunda feci kaza! Otomobilin TIR'ın dorsesine çarptı: Ölüler ve yaralılar var
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın nefret söylemleri bitmek bilmiyor! Şimdi de hafızlık öğrencilerini hedef aldı!
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın nefret söylemleri bitmek bilmiyor! Şimdi de hafızlık öğrencilerini hedef aldı!
Çok Okunanlar
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf "Böyle edepsizlik olmaz" dedirtti! "Kayınvalidem göğüslerinin fotoğrafını babama atmış..."
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf "Böyle edepsizlik olmaz" dedirtti! "Kayınvalidem göğüslerinin fotoğrafını babama atmış..."
İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
Otoyolda heyelan faciası! Onlarca araç toprak altında kaldı, 50'ye yakın kişi...
Otoyolda heyelan faciası! Onlarca araç toprak altında kaldı, 50'ye yakın kişi...
Son dakika | Bursa'nın Osmangazi ilçesinde termik santral yakınlarında uçak düştü! Ölüler var!
Son dakika | Bursa'nın Osmangazi ilçesinde termik santral yakınlarında uçak düştü! Ölüler var!
İki genç evlerinde ölü bulundu!
İki genç evlerinde ölü bulundu!
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?