FETÖ'ye ait "Kaç Saat Oldu" adlı twitter hesabının yöneticisiydi! 12.5 yıl hapis cezası aldı!

FETÖ'nün sosyal medyadaki "Kaç Saat Oldu" hesabının yöneticilerinden biri olduğu bilinen Hüseyin Y. Gaziantep'te yapılan duruşmanın ardından 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
FETÖ'ye ait "Kaç Saat Oldu" adlı twitter hesabının yöneticisiydi! 12.5 yıl hapis cezası aldı!

Gaziantep'te, FETÖ'nün sosyal medyadaki "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Hüseyin Y. 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Hüseyin Y. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

FETÖ'ye ait Kaç Saat Oldu adlı twitter hesabının yöneticisiydi! 12.5 yıl hapis cezası aldı!

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hüseyin Y'nin eşi tutuksuz sanık F. Y. ile avukatları duruşmada hazır bulundu. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Duruşma savcısı sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Y'ye "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, delil yetersizliğinden F.Y'nin beraatine karar verdi.

FETÖ'ye ait Kaç Saat Oldu adlı twitter hesabının yöneticisiydi! 12.5 yıl hapis cezası aldı!

FETÖ'YE AİT HESAPLARI YÖNETİYORDU

FETÖ'nün sosyal medyadaki çeşitli hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddiasıyla Gaziantep'te 1 Mayıs 2020'de gözaltına alınan Hüseyin Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyası, zanlının FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında daha önce açılan 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki davayla birleştirilmişti.

FETÖ'ye ait Kaç Saat Oldu adlı twitter hesabının yöneticisiydi! 12.5 yıl hapis cezası aldı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye yönelik konuşmaları ortalığı karıştırdı! İYİ Parti'de çatırdamalar başladı! İl başkanı görevden istifa etti!
CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye yönelik konuşmaları ortalığı karıştırdı! İYİ Parti'de çatırdamalar başladı! İl başkanı görevden istifa etti!
6'lı masa orta yerinden çatırdadı! İYİ Parti'den istifa! " PKK'ya bakanlık verilebilir diyen zihniyetle aynı masada olmam!"
6'lı masa orta yerinden çatırdadı! İYİ Parti'den istifa! " PKK'ya bakanlık verilebilir diyen zihniyetle aynı masada olmam!"
Doğalgazı kesilen AB vatandaşları harekete geçti! Kışı geçirmek için Türkiye'ye geliyorlar! "İlahi adalet"
Doğalgazı kesilen AB vatandaşları harekete geçti! Kışı geçirmek için Türkiye'ye geliyorlar! "İlahi adalet"
Burası GORA değil, yeryüzü! UFO nihayet kesin bir şekilde görüntülendi, izleyenler hayrete düştü!
Burası GORA değil, yeryüzü! UFO nihayet kesin bir şekilde görüntülendi, izleyenler hayrete düştü!
Yunanistan "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini kaldıramadı! Türkiye'nin endişeli olduğunu söyledi! "Kendilerini süper güç sanmaya başladılar"
Yunanistan "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini kaldıramadı! Türkiye'nin endişeli olduğunu söyledi! "Kendilerini süper güç sanmaya başladılar"
CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye yönelik konuşmaları ortalığı karıştırdı! İYİ Parti'de çatırdamalar başladı! İl başkanı görevden istifa etti!
CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye yönelik konuşmaları ortalığı karıştırdı! İYİ Parti'de çatırdamalar başladı! İl başkanı görevden istifa etti!
6'lı masa orta yerinden çatırdadı! İYİ Parti'den istifa! " PKK'ya bakanlık verilebilir diyen zihniyetle aynı masada olmam!"
6'lı masa orta yerinden çatırdadı! İYİ Parti'den istifa! " PKK'ya bakanlık verilebilir diyen zihniyetle aynı masada olmam!"
Doğalgazı kesilen AB vatandaşları harekete geçti! Kışı geçirmek için Türkiye'ye geliyorlar! "İlahi adalet"
Doğalgazı kesilen AB vatandaşları harekete geçti! Kışı geçirmek için Türkiye'ye geliyorlar! "İlahi adalet"
Burası GORA değil, yeryüzü! UFO nihayet kesin bir şekilde görüntülendi, izleyenler hayrete düştü!
Burası GORA değil, yeryüzü! UFO nihayet kesin bir şekilde görüntülendi, izleyenler hayrete düştü!
Uyku pozisyonunuz sağlığınız hakkında çok şey söylüyor! O şekilde yatanlar dikkat, büyük risk altındasınız!
Uyku pozisyonunuz sağlığınız hakkında çok şey söylüyor! O şekilde yatanlar dikkat, büyük risk altındasınız!
Son dakika |İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eylem hazırlığındaki DAEŞ sorumlusu Gaziantep'te yakalandı
Son dakika |İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eylem hazırlığındaki DAEŞ sorumlusu Gaziantep'te yakalandı
Antik çağaların koruyucu bitkisi! Hastalıklara karşı her haliyle koruma sağlayan bitki: Demirhindi
Antik çağaların koruyucu bitkisi! Hastalıklara karşı her haliyle koruma sağlayan bitki: Demirhindi