FETÖ'ye ait "Kaç Saat Oldu" adlı twitter hesabının yöneticisiydi! 12.5 yıl hapis cezası aldı! FETÖ'nün sosyal medyadaki "Kaç Saat Oldu" hesabının yöneticilerinden biri olduğu bilinen Hüseyin Y. Gaziantep'te yapılan duruşmanın ardından 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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