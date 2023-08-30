Filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında Poloya'yı 3-0 yenerek yar finale çıktı

Son dakika haberleri... Tüm engelleri aşa aşa Çeyrek final maçında polonya'yı 3-0 gibi net bir skorla yenerek yarı finale yükseldi.
1. set sonucu: TÜRKİYE 25-23 POLONYA
2. set sonucu: TÜRKİYE 25-22 POLONYA
3 setsonucu: TÜRKİYE 25-18 POLONYA
Maçı İtalyan voleybol antrenörü Giovanni Guidetti türübünlerden izledi.2 -0 dan sonra salondan ayrıldı.
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