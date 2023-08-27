Filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı

Filenin sultanları Avrupa voleybol Şampiyonası'nda önüne geleni devire devire son 16 tur maçında Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı

Filenin sultanları Avrupa voleybol Şampiyonası'nda önüne geleni devire devire son 16 tur maçında Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

AMilli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

FİLENİN SULTANLARI TURNVADA 6'DA 6 YAPTI

Organizasyonda Almanya'da C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika'yı da 3-1 yenmeyi başardı ve böylece turnuvada milliler 6'da 6 yaptı.

"Filenin Sultanları", çeyrek finalde Polonya-Almanya maçının galibiyle mücadele edecek.

Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

Filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı

Türkiye: 3 - Belçika: 1

Salon: Paleis 12

Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Stefano Cesare (İtalya)

Türkiye: Zehra Güneş, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Hande Baladin, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)

Belçika: Van Gestel, Janssens, Martin, Stragier, Van Avermaet, Van De Vyver (Rampelberg, Krenicky, Demeyer, Van Sas, Herbots, Lemmens)

Setler: 25-22, 16-25, 25-15, 32-30

Süre: 115 dakika (25, 25, 24, 41)

AYRINDALAR GEL,İYOR...

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