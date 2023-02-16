Filippo Neri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filippo Neri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filippo Neri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filippo Neri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filippo Neri 4 Aralık 2002 tarihinde Pisa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filippo Neri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filippo Neri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Venezia FC futbol takımında oynamaktadır. Venezia FC takımına 26 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Filippo Neri'nin Venezia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Filippo Neri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filippo Neri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filippo Neri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filippo Neri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Livorno

1 Eylül 2020 yılında AS Livorno

26 Ağu 2021 yılında Venezia

30 Ağu 2022 yılında Feralpisalò

19 Ocak 2023 yılında Venezia

Filippo Neri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filippo Neri şuan Venezia FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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