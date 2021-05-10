Filistin Sağlık Bakanlığı duyurdu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırıda 3’ü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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