Filistin Sağlık Bakanlığı duyurdu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırıda 3’ü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Filistin medyası, Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in roket saldırısı başlattığını ve yaralıların olduğunu bildirdi.
İsrail'in Gazze'ye İHA saldırısı yapması sonucunda 3 çocuğun öldüğü bildirildi. Medyaya yansıyan bu haberin ardından Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan saldırılara ilişkin açıklama geldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırıda 3’ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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