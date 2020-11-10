Filyasyon ekiplerinin anlattıkları şoke etti: Pozitif vaka 'Markete gittim geleceğim' diyor

Koronavirüs salgını sürecinde vakaların ve temaslıların tespitin önemli bir rol üstlenen filyasyon ekiplerinin hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları gibi riske rağmen çalışıyor. Kapı kapı dolaşan ekipler hastaları bilgilendiriyor, ilaçlarının temininin gerçekleştirerek salgının daha fazla kişiye yayılmasını önlemek için aktif görev alıyorlar. Öte yandan filyasyon ekipleri vaka artışına dikkat çekiyorlar.

BirGün'ün haberine göre Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir filyasyon ekibinde görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen diş hekimi, vaka sayılarının artmasıyla birlikte iş yüklerinde artış olduğunu ifade ederek," Bazı hastaneler filyasyon ekibinde görevlendiren sağlıkçıları geri çekti. Yani filyasyonda görevli sağlıkçılar, hastanede görevli oldukları birimlere geri döndü. Bizim bölgemizde de filyasyon ekiplerinin sayısında bir artış yok, aksine bu durumdan ötürü bir azalma var. Filyasyon ekiplerinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülük çalışanları görevlendiriliyor. Hatta emniyetin sivil araçları ve polis memurları da filyasyon ekiplerinde görevlendiriliyor” diye konuştu.

BİR ÇOCUK 10 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRDI

Bir sağlıkçı ise," Okullar açılması ile de vaka sayıları patladı. Sekiz yaşındaki bir çocuk 10 kişiye virüs bulaştırdı. Çocuğun burnu dahi akmıyor ama 10 kişiyi enfekte etti” dedi.

ÖĞRETMENLER DE COVİD-19'A YAKALANIYOR

Keçiören ilçesindeki filyasyon ekibinde görev yapan başka bir sağlıkçı da, “Hekim bulunmayan filyasyon ekipleri var. Normalde her filyasyon ekibinde bir hekim olurdu ama şimdi bir sağlık memuru veya hemşirenin ekip sorumlusu olduğu filyasyon ekipleri oluşturuldu. Filyasyon ekiplerinde çalışan arkadaşlarımız Covid-19’a yakalandığı için de ekip sayıları azalmaya başladı. Daha önce Covid-19’a yakalanan öğretmen yokken artık öğretmenler de yakalanıyor. Yine okula giden çocukların da hastalandığını görüyoruz. Hastaneye artık durumu çok fazla ciddileşen hastaları yatırıyorlar. 80 - 90 yaşındaki bir sürü hastalığı olan yaşlıları dahi biz evde tedavi ediyoruz” şeklinde konuştu.

"POZİTİF VAKALAR BULAŞ RİSKİNİ ARTIRIYOR"

İstanbul Kadıköy'de görev yapan bir diş hekimi ise şunları söyledi:

"Kadıköy’de günlük vaka sayısı 250 ila 400 arasında ama Esenyurt'ta günlük vaka sayısı 800 ila bin arasındaydı. Bu sayılar sadece pozitif vakalara ilişkin, temaslıları saymıyorum bile. Filyasyon, bulaşıcı hastalığın yerinde ve zamanında önlenmesidir ama biz bunu yapmıyoruz. Yetersiz araç ve personel sayısıyla da bütün gün size verilen listedeki vakalara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ulaşmaya çalıştığımız çoğu pozitif vaka bize 'İşteyim, markete gittim geleceğim' diyor. Pozitif vakalar bulaş riskini artırıyor çünkü karantina kuralına uymuyorlar”

Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

9 Kasım Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?

Milyonların beklediği koronavirüs aşısında müjdeli haber! Yüzde 90 oranında başarılı oldu

8 Kasım Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?

7 Kasım Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?

Vatandaşları koronaya karşı uyarıyordu! Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı